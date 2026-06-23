23日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日清算値比3090円安の6万9770円で取引を終えた。出来高は4万9061枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては18.38円安。 株探ニュース