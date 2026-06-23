23日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比119ポイント安の3994ポイントで取引を終えた。出来高は5万7113枚だった。この日のTOPIXの現物終値3990.38ポイントに対しては3.62ポイント高。 株探ニュース