23日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比1185ポイント安の3万6180ポイントで取引を終えた。出来高は2530枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6252.47ポイントに対しては72.47ポイント安。 株探ニュース