23日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比15ポイント安の688ポイントで取引を終えた。出来高は3010枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値696.37ポイントに対しては8.37ポイント安。 株探ニュース