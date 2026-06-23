ブルージェイズの岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地ロジャーズセンターでのアストロズ戦に「6番三塁」で先発出場。2試合連続の17号アーチを放つなど、3打数2安打1打点1四球の活躍。チームの勝利に貢献した。カナダの専門局『スポーツネット』は、ここまでチーム二冠王の岡本の打撃成績をピックアップ。球団新人史上最速ペースのアーチ量産を称賛した。 ■ビ