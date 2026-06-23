2026年6月23日、中国のSNS・小紅書（RED）に「今の東京はまさにサッカー一色の街」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの注目を集めている。投稿者は、「老若男女、日本人も外国人も、誰もが代表チームのユニフォームを着ているような状況だ。地下鉄の駅や交差点、商業エリアには至る所に大きなポスターが掲示されている。渋谷のバーには長蛇の列ができており、屋外の大型スクリーンが設置された場所ではあちこちで試合中継