日本ハムは23日、山本拓実投手が札幌市内の病院で右肘関節のクリーニング手術を行い、無事に終了したことを発表しました。プロ9年目の山本投手は、リリーフとして今季15試合に登板。1勝0敗、2ホールド、1セーブ、防御率4.91をマークしています。球団を通じて山本投手は「勝負どころの夏を前にチームを離れる悔しさは大きいですが、またマウンドで思い切り腕を振れるように、手術を決断しました。背中を押してくれた球団をはじめ、