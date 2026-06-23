「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）ロッテが今季９度目の零敗を喫した。打線は日本ハム先発・北山の前に散発３安打。得点圏に走者を進めることができなかった。先発の広池は６回８安打３失点で３敗目（２勝）。初回にレイエスに先制ソロを被弾すると、三回は進藤のソロ、大塚の適時三塁打で２点を追加された。