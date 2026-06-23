ボートレース平和島の得点率制、4日間シリーズが24日、開幕する。23日に前検が行われた。新エンジン2節目となる今開催は、新エンジンのメンバーも多いが、前節V（大池佑来）の11号機は菊地敬介（24＝埼玉）が獲得した。「ショック。良くなかったです。手前、上がりと良くなかった。班で一緒だった同期の占部（一真）君に1艇身くらいやられました。伸び切れば悪くないけど、伸び切るまでに置いて行かれた。」と前検の感触はひと