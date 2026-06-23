岩手・盛岡市で、県名の由来の1つともされる三ツ石神社の「三ツ石」が手のひらの形に削られる被害が発見された。「三ツ石」は、鬼が手形を残したという伝説が伝わる、由緒ある神社の岩として親しまれてきた。今回の異変を受け、関係者や参拝者に困惑が広がっている。県名由来の岩に異変発覚岩手・盛岡市で撮影されたのは、県名の由来とされる三ツ石神社だ。長年親しまれてきたその「三ツ石」に18日、異変が見つかった。「三ツ石神