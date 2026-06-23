俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式の司会を振り返った。第1回の昨年に続いてグランドセレモニーの司会を担当。黒のスーツ姿で登場し、安定感ある進行でSNSでも称賛の声が集まった。菅田は「今回2回目ということで、本当、慣れない仕事で、僕はもう精いっぱい、目の前にあるこ