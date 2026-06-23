「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムが今季１１度目の完封勝ち。連敗を２で止め、貯金７とした。初回にレイエスの左中間への１６号ソロで先制。三回にも進藤の右越え２号ソロ、大塚の中越え適時三塁打で２点を加えた。七回には水野のセーフティースクイズが決まり、４点目を挙げた。先発の北山は今季２度目の完封で７勝目。散発３安打、９奪三振、無四球の快投で、二塁を踏ませなかった。