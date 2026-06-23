AKB48の所属事務所DHが23日、メンバーの花田藍衣（はなだ・めい＝21）との専属契約を解除したと発表した。公式サイトで「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。経緯も説明した。「本人は2025年12月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、弊社といたしましては本人の体調を最優先に考え、