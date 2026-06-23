女優、タレントの優香（45）が18日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。そのポジティブさに強い感銘を受けた芸能人の実名をあげた。今回の放送で優香は、約26年前に缶コーヒーのCMで共演して以来、久々に飯島と仕事で再会。ともに“癒し系女優”として人気の2人が、東京・白金の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。その中で優香は「最近、井ノ原（快彦）さんと一緒だったんですよ、ドラマで」と切り