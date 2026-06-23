6月23日までに、女優の森七菜がInstagramを更新。ドレスアップした姿を披露し、その近影が話題となっている。森は、《Global OTT Awards》とつづり、6月20日に韓国・釜山で開催された『グローバルOTTアワード2026』に出席したことを報告。同日のドレスアップした姿を撮影したショットを添えた。「森さんは、ウェーブのかかったヘアスタイルで、額を大胆に出したツヤ感のある姿を披露しました。さらに、デコルテが大きく開いた