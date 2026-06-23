ジャイアンツ、ラファエル・デバース内野手（２９）による前代未聞の?代走拒否?騒動に韓国メディアが反応した。２２日（日本時間２３日）、ジャイアンツは休養日となった。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は「『選手が監督を無視』イ・ジョンフがこんなチームにいるなんて→デバース交代拒否騒動…サンフランシスコ監督は『問題ない』と擁護」との記事を配信した。問題のシーンが飛び出したのは２１日（同２２日）の敵地