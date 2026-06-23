能登を拠点に活動している抒情書家が、金沢市で「墨の声」をテーマにした書の個展を開いています。個展を開いたのは、石川県能登町を拠点に活動する抒情書家、室谷文音さんで、街なかでの非日常を体験してもらおうと金沢市の国際交流施設で開きました。個展のタイトルは「墨の声」。 「作品の声を聞いて会話をしてほしい」というメッセージが込められていて、会場には墨で表現された33作品が並んでいます。中には