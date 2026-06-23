北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦（２２日＝日本時間２３日、米国・サンフランシスコ）、初出場のヨルダンはアルジェリアに１ー２と逆転負けを喫し、２連敗で最終戦を前に敗退が決まった。ヨルダンは前半３６分にＭＦニザル・ラシュダン（カタールＳＣ）が右からのクロスでゴールを決め、先制に成功するも、後半２４分に右ＣＫからヘディングで同点弾を許すと、３７分には再び右ＣＫから勝ち越しゴールを決められて、敗れた。今