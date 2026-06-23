ドイツのスポーツ専門誌「kicker」サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）はチュニジアを4-0と圧倒。隙を見せずに完勝したこの試合、ドイツのスポーツ誌は、日本選手が倒れた判定など審判団に低評価を下した。ドイツのスポーツ専門誌「kicker」は日本-チュニジア戦の審判団を採点。主審を務めたルーマニアのイシュトバン・コバチ氏を「4.5」