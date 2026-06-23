インスタグラム更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、参加国が連日熱戦を繰り広げている。日本も1次リーグF組で1勝1分けと奮闘。現地入りしているJ2クラブの現役監督は、インスタグラムで意図を説明した。20日（日本時間21日）の日本-チュニジア戦。中継した日本テレビに現地から出演したのは、藤枝MYFCの槙野智章監督だった。指揮する立場でありながら、なぜチームを離れて現地にいるのか。X上には「なんで現地取