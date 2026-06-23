YouTubeで1万回再生を突破し話題になっているのは、黒色の子猫ちゃんが朝から大暴れする様子です。ごはんをおねだりする愛くるしい様子や、ソファの下で「逆さ走り」をする衝撃の姿に「可愛くて堪らない」「忍者の修行中ｗ」といった癒しと爆笑の声が寄せられています。自由奔放で元気いっぱいな猫ちゃんの姿に注目です！ 【動画：ソファの下にいた『生後1か月の子猫』→まるで忍者のような『可愛すぎる走り方』】 朝から天使