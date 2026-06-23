Instagramアカウント「珈琲豆屋の看板猫｜会長・専務・チーノ・モカ」（@sakamoto_boardroom）に投稿された、母猫「専務」ちゃんのビフォーアフターが話題です。投稿は10.7万回以上視聴され、4800件超のいいねを記録。「幸せ太りの証」「ムチムチボディ最高」といった声が寄せられています。 【動画：『ガリガリの野良ママ猫』が、半年後……当時が嘘のような『大変身』】 ガリガリだった母猫が半年後にま