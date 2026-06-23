猫があなたに与えてくれる『良い影響』4選 1．「ゴロゴロ音」によるリラックス効果 猫が鳴らす「ゴロゴロ」という音には、人間の自律神経を整える効果があることが知られています。 というのも、ゴロゴロ音の周波数は約20～50ヘルツと言われており、これは人間の副交感神経を優位にし、ストレスを軽減させるリズムだからです。 またゴロゴロ音が骨の治癒を促進するといわれていたり、フランスでは心の