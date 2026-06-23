俳優のスティーヴン・ボールドウィンが、女優のジェニファー・アニストンより面白かったことが理由で、映画を降板されたことがあるという。「ユージュアル・サスペクツ」などで知られるスティーヴンは、1998年公開の「私の愛情の対象」でジェニファーと共演する予定だったというが、撮影2日目に、演技を抑えるようにプロデューサーから言われたそうだ。 【写真】共演した人気