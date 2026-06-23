Number_i「冷やし雪肌精で涼感美白」篇メイキングカット Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演する『雪肌精』新ＣＭ「冷やし雪肌精で涼感美白」篇が、６月26日より全国放映される。メイキング＆インタビュー動画が公開された。【写真・動画】Number_i、『雪肌精』新ＣＭメイキング＆インタビュー株式会社コーセーは、６月26日より、『雪肌精』の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇の全国放映を開始する。