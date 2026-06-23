名入り純金航空券に出し興奮の有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督 有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督がこのほど、都内で行われた、映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開記念舞台挨拶に登壇した。 夫の横領と解雇を知り、子連れで金の密輸に手を染める主婦・和歌子を演じた有村は、「朝早くから映画を御覧いただきましてありがとうございます。昨日から無事に公開しまして、