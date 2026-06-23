サウジアラビア戦で待望のW杯初ゴール現地6月21日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループH第2節で、スペイン代表はサウジアラビア代表に4-0と大勝した。その一戦で、18歳の至宝が放った衝撃の一撃と、その後のパフォーマンスが日本のSNS上で大きな話題を呼んでいる。試合が動いたのは前半、スペインが誇る技巧派たちがサウジアラビア守備陣を翻弄。左サイドを抜け出したミケル・オヤルサバルが、ゴール前へ鋭く