米大リーグで昨季不振を極めたホワイトソックスとナショナルズの２チームが奮闘している。昨季１０２敗したホワイトソックスは、村上宗隆の本塁打量産に引きずられるように打線が好調で勝率５割をキープ。９６敗したナショナルズもウッド、エイブラムスの２人がチームを牽引して、こちらも勝率５割を超えている。両チームに共通していることがある。先発陣が手薄という台所事情から、救援投手を先発させる「オープナー」を効果