俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト６人が２３日、発表され、俳優・神尾楓珠が、江戸幕府１４代将軍・徳川家茂（いえもち）役で大河初出演することが決まった。主人公は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順。第５弾となる出演者発表では、将軍や老中、奉行、大名など江戸城に登場するキャラクターが紹介された。神尾