アマチュア野球担当記者から、紙面レイアウトを担当する編成部に異動して半年がたつ。いまだ悪戦苦闘の最中だが、私は「努力しようと思わない」を心がけている。きっかけは昨年、東洋大姫路・岡田龍生監督との「ゲームボーイって知ってる？」から始まった話だ。「知らんよなぁ」と、それが携帯ゲーム機である説明をもらった。「テトリスが面白くて、四角い枠見たら全部テトリスに見えてくるくらいハマったんです。でも、努力し