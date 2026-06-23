◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦北海道栄５―４浦河（２３日・とましんスタジアム）北海道栄が５―４で浦河を下し、３回戦進出を決めた。いきなり３点を先制されるなど苦しい展開の中、８回に同点に追いつき、迎えた９回。無死２塁で代打起用されたのは背番号４の田中健太内野手（３年）だった。「糸瀬先生（監督）から、ここで打たないと男じゃないぞと。右中間に打てと言われたのでそれを意識して」打席へ向