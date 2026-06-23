上海洋山深水港の第４期自動化ふ頭。（資料写真、上海＝新華社記者／程麗）【新華社上海6月23日】中国上海市統計局がこのほど発表した5月の交通運輸業基本状況によると、同市の貨物輸送量は前年同月比0.8％減の1億3581万6千トンだった。うち鉄道輸送は横ばいの43万1900トン、水上輸送は2.3％減の8794万7700トン、道路輸送は2.1％増の4700万1千トン、航空輸送は17.3％増の43万5400トンとなった。貨物輸送トンキロ数は0.1％減の326