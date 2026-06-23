お笑い芸人のふかわりょうが、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、ふかわは江戸幕府13代将軍・徳川家定を演じる。【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する宅麻伸ふかわが演じる家定は、ペリー来航直後の大混乱期に、父・家慶の急死により将軍に就任。しかし病弱で内向的な家定は、周囲から「将軍の器にあらず」と噂され、お飾りとして扱われ