俳優の神尾楓珠が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、神尾は江戸幕府14代将軍・徳川家茂を演じる。【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優神尾が演じる家茂は、将軍後継者争いにおいて一橋慶喜の対抗馬となり、本人たちをよそに熾烈な政争が繰り広げられた結果、13歳で将軍となる存在。攘夷テロが横行し幕府の権威が失墜したため、孝