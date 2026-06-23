元Jリーガーでサッカー解説者の林陵平氏が22日、自身のXを更新。自身と同じ東京ヴェルディユース出身の俳優・竹内涼真（33）との2ショットを公開した。【写真】「ついに」「エモい」“ヴェルディユース出身同士”林陵平氏＆竹内涼真の2ショット林氏は「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！みんなで日本代表を応援」とコメントし、サッカー日本代表のユニホーム姿で肩を組んだ竹内との写真をアップ。ハッシュタグで「#モンテ