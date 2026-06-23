ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。髪を短くカットした新ヘアスタイルを披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「美しい」“バッサリ”カット！夏らしいニューヘアを披露した加藤綾菜加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を公開。これまでよりもすっきりとしたボブヘア