さすが、長きに渡って活躍し続けているだけのことはある。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。自身の貯蓄をさらりと公表し、共演者たちを沸かせた。【映像】藤森慎吾、貯蓄額についてサラリ発言番組中盤では、ボートレース大村「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」11Rを予想した。ここで、藤森率いるマスターチームは「1・2・3」