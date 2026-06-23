―［その判決に異議あり!］― 元会社経営者の男性が、知人女性から約3000万円をだまし取ったとして起訴された詐欺事件では、女性らの証言が決め手となり有罪となった。控訴審では、検察官も事前に把握していたというLINE履歴が開示され逆転無罪に。名古屋地裁は5月、虚偽の訴因維持と虚偽論告を違法と認め、国側に110万円の賠償を命じた。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「検察官証拠隠し国賠訴訟判決」について独