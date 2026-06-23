公正取引委員会＝東京都港区ファスナー製造販売大手のYKK（東京）が、製品の組み立てや検査を委託する富山県の21業者に対し、発注単価を不当に低く設定したのは下請法違反（買いたたき）に当たるとして、公正取引委員会は23日、再発防止を求め勧告した。単価の水準が委託当時の同県の最低賃金を割り込むケースもあったという。YKKは勧告を受け「同様の問題が発生しないよう、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてい