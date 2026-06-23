歌手の工藤静香さんが6月22日、インスタグラムでライブ配信を行い、コンサートで使用する特注マイクスタンドを公開しました。【写真を見る】【 工藤静香 】「作って正解でした」こだわりの “特注マイクスタンド” をお披露目SUPER BEAVER柳沢亮太 提供の新曲「凛」を披露配信はリハーサル終了直後に始まりました。工藤さんは「いきなりのライブ配信をリハ終わった直後に。笑笑」とコメントしており、突発的な配信だったこと