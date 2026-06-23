23日午前9時、新たな台風8号が発生し、日本付近はすでに発生していた台風7号と合わせてダブル台風の状況となった。スタジオでは宇野日和気象予報士が今後の進路や影響について解説した。【映像】ダブル台風、進路予測まず台風の発生数について、宇野氏は「平年だと6月までに約4個ほどの発生だが、今年は8号が午前中に発生したことで、約2倍の発生数になっている」と説明。また「ウェザーニュースの今年の予想は平年より少し多