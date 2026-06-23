太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終結したとされる日から23日で81年。沖縄は「慰霊の日」を迎えました。せい惨な地上戦となった81年前の沖縄戦では、日米双方であわせて20万人以上が亡くなったとされます。激戦地だった糸満市の平和祈念公園では、玉城知事や高市首相も参列して全戦没者追悼式が開かれました。沖縄県・玉城知事「世界の恒久平和・核廃絶に沖縄が貢献する未来を目指し、不戦を誓い、反戦を訴え、非