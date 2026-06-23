元マネージャーの女性に暴行を加えた罪などに問われているタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁で開かれ、デヴィ被告側は起訴内容をおおむね認めました。初公判でデヴィ被告は起訴内容について聞かれると少し黙った後、弁護人の方を見て首をかしげ、弁護人は「記憶にあいまいなところがありますが、積極的に否認する趣旨ではございません」と述べました。また、被告人質問でデヴィ被告