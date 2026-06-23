ドジャースの大谷翔平に第2子が誕生。昨年誕生した第1子に続くうれしい知らせに、日米のファンから祝福のメッセージが殺到した。大谷も産休明けの復帰戦で“祝砲アーチ”を放ち、その期待に応えるような活躍を見せた。ところが、この祝福ムードの裏でSNSでは思わぬ論争が広がっていた。◆祝福ムードの裏で広がった“年子＝モラハラ論争”発端となったのは、第1子誕生から約1年余りというタイミングだった。「おめでたいけど