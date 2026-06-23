NHKは23日、松坂桃李主演の27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の新たな出演者を発表し、ふかわりょう（51）神尾楓珠（27）三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）の大河ドラマ初出演が決まった。江戸幕府の13代将軍・徳川家定（とくがわ・いえさだ）役を演じることが決まったふかわは「すぐに両親に報告すると、電話越しに喜びの声が聞こえてきました。これほどの親孝行はありません」と喜びを伝えつつ「『大河ドラマ』という、由緒ある