JR西日本は22日、同社の金融・決済サービスに関して、利便性向上に向けた今後の取り組みを発表した。 交通系ICカード「ICOCA」やキャッシュレス決済「Wesmo!」、クレジットカード「J-WESTカード」などを相互に紐づけ、まとめて利用できるようにする「おさいふWESTER」プロジェクトとして、各サービスの連携を加速させる。金融・決済・ポイントをひと目で示し、1アプリで完結する「おさいふW