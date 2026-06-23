巨人は、２０日の中日戦（東京ドーム）で今季２０セーブを記録したライデル・マルティネス投手の記念グッズを、２３日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱われる。マルティネスは１点リードの９回から登板。先頭・岡林に四球を与えるなど１アウト二塁のピンチを招いたが、連続三振を奪いセーブ成功。２０２０年から７年連続となる２０セーブを達成した。商品はトートバッグやフェイスタオ