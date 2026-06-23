全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、ベル ジャポンの販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」（税込790〜1030円）を、7月1日より、コメダ珈琲店の一部店舗にて、季節限定で販売する。【写真】しゃりしゃり食感が夏に楽しい「コメダのフラッペ」クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込めら