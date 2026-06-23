故・岡田眞澄さん（享年７０）の長女で２０１９ミス・インターナショナル日本代表の岡田朋峰（ともみ、２７）が高校の制服を着用した姿を披露した。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「青学の高等部時代の制服を着て『平成恋愛展』行ってきました」と報告。平成を再現した展覧会を満喫し「ＴＳＵＴＡＹＡと教室の再現、ひたすら懐かしい…！」と興奮。「みなさんの『平成』の思い出といえば？わたしの高校時代の世界史