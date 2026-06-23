日本棋院は２３日、高尾紳路（たかお・しんじ）九段が理事長に就任したと発表した。武宮陽光（たけみや・ようこう）六段の任期満了に伴い、同日に都内で理事会が行われた。新理事長の任期は２０２８年６月までの２年。高尾新理事長は就任の報告と共に「日本棋院は現在、厳しい経営状況にあります。しかし、先人たちが築き上げた囲碁文化を継承し、世界に誇る棋士を育てるためには、私たち自身が変化を恐れず、時代の流れに合わ